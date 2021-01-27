Совет Федерации ратифицировал соглашение о продлении ДСНВ на пять лет

Совет Федерации единогласно ратифицировал соглашение о продлении договора СНВ-3 между РФ и США до 5 февраля 2026 года.

Ранее на пленарном заседании Госдума ратифицировала соглашение о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях на пять лет. Накануне Владимир Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект. Перед этим состоялся телефонный разговор президентов России и США.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что переговоры с американской стороной о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений были проведены в последние дни. Россия обменялась нотами, которые фиксируют договоренности о продлении договора, с послом США в Москве Джоном Салливаном.