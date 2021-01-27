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В Сибири вырастили фиолетовую пшеницу для профилактики слабоумия

Светлана Иванова
13:04 27.01.2021
В составе культуры повышено содержание антоцианов.
В Сибири вырастили фиолетовую пшеницу для профилактики слабоумия
© Фото: Hans Braxmeier, Pixabay
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Сибирские биологи вместе с коллегами из Всероссийского института растениеводства имени Н.И. Вавилова РАН разработали сорт фиолетовозерной пшеницы. В составе культуры повышено содержание антоцианов, веществ, которые, как считают ученые, способны снизить риски заболеваний, вызванных нейродегенеративными расстройствами.

Главной причиной развития деменции в старости являются болезнь Альцгеймера (60-70% всех случаев) и болезнь Паркинсона.

В ходе поиска способа для профилактики слабоумия ученые Федерального исследовательского центра «Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН» провели эксперимент на мышах, сообщили в пресс-службе учреждения.

Грызунов, страдающих болезнями Альцгеймера и Паркинсона, поделили на две группы: первую кормили зерном обычной пшеницы, вторую - фиолетовозерной. Изменения в состоянии здоровья мышей сравнивали с показателями здоровых грызунов из контрольной группы, получавших стандартный комбикорм.

Через несколько месяцев выяснилось, что у животных на антоциановой диете улучшилась работа пространственной памяти, замедлились темпы снижения способности к обучению, активировались процессы восстановления нейронов.

По мнению старшего научного сотрудника института Олеси Шоевой, из-за положительного влияния антоцианов на когнитивные функции организма вещества являются многообещающим источником питания в том числе для человека. В этом плане фиолетовозерная пшеница имеет ряд преимуществ, поскольку зерно входит в ежедневный рацион большинства людей, лучше хранится и доступно в течении всего года.

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