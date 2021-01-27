Почти 900 дней бомбежек и страшного голода: 77 лет назад была снята блокада Ленинграда

День победы Ленинграда - так неофициально называется дата, которую отмечают в России сегодня. 77 лет назад советские войска освободили Ленинград от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны после 872 дней бомбежек, артобстрелов и страшного голода.

Память всех погибших почтили на Пискаревском кладбище, где располагается одно из массовых захоронений жертв блокады и защитников города - более 500 тысяч человек. В Москве торжественная церемония состоялась у Могилы Неизвестного Солдата и памятного знака «Город-герой Ленинград» в Александровском саду.

Президент России Владимир Путин посетит сегодня Музей Победы на Поклонной горе, где осмотрит экспозицию «Подвиг народа» - это 7 тысяч экспонатов, 22 фильма-реконструкции, несколько уникальных трёхмерных панорам. Также глава государства даст старт иммерсивной онлайн-версии проекта «Подвиг народа: непокорённый Ленинград».