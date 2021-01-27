В Москве простились с бывшим главным санитарным врачом РФ Евгением Беляевым

В Москве простились с бывшим главным санитарным врачом страны Евгением Беляевым. Его не стало в понедельник, 25 января. Проводить организатора отечественного здравоохранения в последний путь пришли ученики и коллеги.

Как отметила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, бывший главный санитарный врач России в жизни был скромным и непубличным человеком.

«Он сделал очень многое для страны. При этом человеком был скромным, непубличным. Многое сделал для российской науки, и мы все считаем себя его учениками. Теперь мы должны все то, чему он нас научил, претворять в жизнь, храня память о Евгении Николаевиче Беляеве», - сказала Попова.

Беляев руководил санитарно-эпидемиологической службой РФ с 1990 по 1995 годы. Он также преподавал в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова, участвовал в разработке законов о продовольственной безопасности и требований к качеству продуктов.