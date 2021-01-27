Итальянского врача заподозрили в убийстве пациентов с COVID-19 ради освобождения коек

В Италии главу отделения скорой помощи города Монтикьяри Карла Моска заподозрили в убийстве пациентов с коронавирусом ради освобождения коек. Врача, которого теперь прозвали «доктор смерть», еще недавно считали героем, так как на пике пандемии он два месяца не видел близких, работая в отделении для пациентов с COVID-19, сообщает La Repubblica.

Правоохранителям стало известно как минимум о двух случаях смерти пациентов из-за действий врача. По данным итальянской прокуратуры, в марте мужчина ввел смертельные дозы сильнодействующего анестетика пропофола 61-летней Натали Басси и 80-летнему Анджело Палетти. Проверяется причастность врача еще к четырем подобным преступлениям.

Медсестры из клиники, в которой работал Моска, рассказали, что доктор часто требовал принести ему сильнодействующие препараты, хотя это не было предусмотрено протоколом лечения. Подозрения у персонала вызвал и факт того, что Моска просил оставить его наедине с тяжелобольными.

Мотивы мужчины сейчас выясняются. Коллеги врача склоняются к тому, что он повредился рассудком из-за непомерных нагрузок во время пандемии. Полиция же считает, что Моска таким образом избавлялся от безнадежных пациентов, чтобы освободить места для других инфицированных.

Мужчину арестовали по обвинению в убийствах и фальсификации истории болезни пациентов. Сам врач все отрицает и утверждает, что не применял к больным сильнодействующие препараты.