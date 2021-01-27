Госдума ратифицировала соглашение о продлении ДСНВ на пять лет

Госдума РФ ратифицировала соглашение о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Решение принято на пленарном заседании в среду, 27 января.

Президент России Владимир Путин днем ранее внес в Госдуму соответствующий законопроект. Перед этим глава государства провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Согласно ему, стороны сокращают количество своих ядерных боезарядов до 1,5 тысячи единиц, а также ограничивают количество другого вооружения, в том числе межконтинентальных баллистических ракет.