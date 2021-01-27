Умер актер из «Вечного зова» Юрий Лахин

Заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом сообщил драматург Николай Коляда в социальных сетях.

«Печальная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин. Когда-то он был ведущим актером в Свердловской драме», - написал он на своей странице в Facebook.

Юрий Лахин за свою карьеру актера сыграл более чем в 30 картинах. Большинство из них являются сериалами. Среди наиболее известных - «Молодежка», «Ликвидация», «Громовы», «Вечный зов».