На Украине возбудили два уголовных дела против Порошенко и Байдена

На Украине возбудили два уголовных дела в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и президента США Джозефа Байдена о якобы их вмешательстве в деятельность бывшего генпрокурора Виктора Шокина. Об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань.

«Через два дня после инаугурации президента США, было зарегистрировано два новых уголовных производства, касающихся якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина со стороны пятого президента Украины Порошенко и нынешнего президента Соединенных Штатов Байдена», - приводит слова адвоката украинский «Пятый канал».

По словам Головань, уголовные дела были возбуждены по заявлению депутата Верховной рады Андрея Дергача. Адвокат назвал произошедшее провокацией, цель которой «разрушить стратегическое партнерство между Украиной и США».

В мае 2020 года Андрей Дергач обнародовал аудиозаписи телефонных разговоров якобы Порошенко и Байдена, которые были сделаны в марте 2016 года. В них якобы ведется беседа об отставке Шокина, занимавшего на тот момент пост генерального прокурора. После этого в отношении бывшего президента Украины началось расследование по делу о государственной измене и злоупотреблению властью.

Сам Петр Порошенко назвал опубликованные записи с Байденом «подделкой». В сентябре Дергач представил новую порцию компромата на экс-президента, рассказав о схемах якобы вывода денег через оффшоры на счета семьи Байдена.