Рябков заявил, что продление СНВ-3 будет действовать до 5 февраля 2026 года

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений продлен до 5 февраля 2026 года. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Также дипломат добавил, что Россия будет добиваться запуска предметного диалога с США по вопросу международной безопасности.

«РФ предлагает США выработать новое уравнение безопасности, включив в него все наступательные и оборонительные ядерные и неядерные вооружения», - заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства.

Также Рябков отметил, что продление ДСНВ не будет способствовать ограничению состава, структуры и возможности модернизации стратегических вооружений. Кроме того, дипломат заявил, что соглашение о продлении договора вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись российская и американская стороны.

Накануне состоялся телефонный разговор президентов России и США. Владимир Путин и Джозеф Байден выразили удовлетворение в связи с обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ. Также российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ между РФ и США до 5 февраля 2026 года.

Напомним, что договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. На данный момент он является единственным соглашением между странами, которое ограничивает ядерные арсеналы. Его срок истекает 5 февраля 2021 года.