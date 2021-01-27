Названы дата и место прощания с Сергеем Приходько

Прощание с бывшем вице-премьером РФ Сергеем Приходько состоится в четверг, 28 января, в ЦКБ. Похоронят экс-руководителя аппарата правительства на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

«Прощание состоится завтра в ЦКБ», - приводит РИА Новости сообщение.

Сергей Приходько умер в возрасте 64 лет после продолжительной болезни. В январе 2020 года он был назначен на должность помощника премьер-министра Михаила Мишустина. До этого занимал посты первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ, вице-премьера - руководителя аппарата правительства.

Накануне Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Приходько. Президент назвал бывшего вице-премьера человеком большого таланта и душевной щедрости, ярким представителем отечественной дипломатической школы.