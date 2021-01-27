Психотерапевт рассказал, как страхи могут увеличить риск заболевания коронавирусом

У каждого человека есть страхи, которые при определенных условиях могут перерасти в фобии. На этом фоне в организме происходит перенапряжение защитных систем, что вызывает их истощение. В результате у человека снижается иммунитет. Поэтому страх заболеть коронавирусом может увеличить риск заражения этой инфекцией. Об этом рассказала телеканалу «Звезда» психотерапевт Айна Громова.

«У человека в течение длительного времени есть какие-то переживания и свойственные ему негативные мысли. Он привык о чем-то переживать и волноваться. Это уже состояние напряжения всех защитных систем организма», - рассказала Громова.

Однако в какой-то момент в жизни человека появляется какой-то объект, по отношению к которому он испытывает больше негативных переживаний и чувств, чем к остальным. По словам психотерапевта, в этот момент у человека появляется страх, может сформироваться своя, индивидуальная фобия.

«Кто-то может бояться ездить в лифте, кто-то - заболеть онкологией. Современный страх – боязнь заболеть коронавирусом. Причем этот страх испытывают и переболевшие COVID-19 и те, кто не был инфицирован. Тут в основе своей лежит склонность человека к тревоге, желание контролировать свое состояние. А также информационное стрессирование по поводу коронавируса, в котором уже долгое время пребывает человечество», - пояснила Айна Громова.

Она добавила, что в результате человек начинает фиксироваться на какой-то определенной теме или объекте. И это вызывает высокий уровень тревоги. На этом фоне начинают подключаться железы внутренней секреции, вырабатываться стрессовые гормоны. И происходит уже перенапряжение защитных систем организма. Это состояние повышенного истощения, в котором иммунитет будет обязательно снижаться.

«Поэтому когда человек боится заболеть коронавирусом, он прямым образом снижает иммунитет и повышает вероятность того, что может оказаться в числе заболевших. Более того, на фоне истощения защитных систем, любое заболевание, в том числе и коронавирус будет протекать гораздо сложнее и вызывать больше негативных последствий», - пояснила психотерапевт.

Она посоветовала разделять свои страхи и меры по охране своего здоровья, поскольку любая фобия негативно влияет на организм, истощая его защитные резервы. По словам Громовой, лучше переключаться со своих страхов на реальную жизнь.