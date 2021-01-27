Разработан спрей, убивающий коронавирус за минуту

Микробиологи разработали назальный спрей, способный всего за минуту уничтожить коронавирус. Как сообщает газета Daily Sabah, лекарственное средство было создано сотрудниками кафедры микробиологии университета Улудаг в турецкой Бурсе.

Один из создателей препарата, доктор Ахмет Юмит Сабанджи признался, что тестирование спрея, обладающего антибактериальной активностью, началось еще до пандемии COVID-19.

По мере распространения SARS-CoV-2 по планете, ученые решили проверить, как препарат влияет на коронавирус. Выяснилось, что спрей убивает вирус на тканях рта и носа, препятствуя его распространение и уменьшая количество.

Профессор Шехиме Гюльсюн Темель, принимавший участие в разработке лекарственного вещества, обратил внимание на способность спрея уничтожает коронавирус в течение минуты, не только не вызывая при этом повреждений эпителиальных клеток на слизистых оболочках, но и оказывая лечебное действие на них.

Эффект препарата усовершенствовали с помощью нанотехнологий. Как считают создатели спрея, теперь он может применяться против СОVID-19, различных бактерий и грибков.