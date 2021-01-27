Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Разработан спрей, убивающий коронавирус за минуту

Светлана Иванова
12:14 27.01.2021
Создатели препарата сообщили о его эффективности против COVID-19 и безопасности для человека.
Разработан спрей, убивающий коронавирус за минуту
© Фото: Prabin Ranabhat, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Микробиологи разработали назальный спрей, способный всего за минуту уничтожить коронавирус. Как сообщает газета Daily Sabah, лекарственное средство было создано сотрудниками кафедры микробиологии университета Улудаг в турецкой Бурсе.

Один из создателей препарата, доктор Ахмет Юмит Сабанджи признался, что тестирование спрея, обладающего антибактериальной активностью, началось еще до пандемии COVID-19.

По мере распространения SARS-CoV-2  по планете, ученые решили проверить, как препарат влияет на коронавирус. Выяснилось, что спрей убивает вирус на тканях рта и носа, препятствуя его распространение и уменьшая количество.

Профессор Шехиме Гюльсюн Темель, принимавший участие в разработке лекарственного вещества, обратил внимание на способность спрея уничтожает коронавирус в течение минуты, не только не вызывая при этом повреждений эпителиальных клеток на слизистых оболочках, но и оказывая лечебное действие на них.

Эффект препарата усовершенствовали с помощью нанотехнологий. Как считают создатели спрея, теперь он может применяться против СОVID-19, различных бактерий и грибков.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:35 В стране и мире
Российские археологи обнаружили руины древнеримского порта у берегов Сирии
11:25 Спорт
Кокорин стал игроком итальянской «Фиорентины»
10:00 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала пропагандистов «всемирного халифата» в Калужской области
09:29 В стране и мире
Власти Москвы отменили ограничения на ночную работу баров, ресторанов и дискотек
05:59 В стране и мире
В Роспотребнадзоре объяснили спад числа новых случаев заражения COVID-19
Популярное
Популярное
«Потусторонняя» синяя дымка вокруг Плутона оказалась смертоносным ядом
Стоматолог перенесла клиническую смерть и рассказала о путешествии «в волшебные джунгли»
Посылки, звонки и дядя Миша: стали известны подробности жизни Ефремова в колонии
Оружие советских спецслужб выставили на продажу в США
UFC отстранил Макгрегора на полгода после боя с Порье
Ученые назвали эффективное средство для профилактики коронавируса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.