Найдено вещество, которое сокращает смертность от коронавируса

Высокий уровень омега-3 жирных кислот в крови может защитить человека от смерти при инфицировании коронавирусом. Таковы результаты новой работы американских ученых, материал опубликован в журнале Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids.

В ходе эксперимента у 100 пациентов с COVID-19 брали образцы крови, которые подвергли анализу на соотношение полиненасыщенных жирных кислот (эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислоты) к общему количеству жирных кислот в мембране эритроцитов, или так называемый омега-3 индекс.

Затем исследователи отслеживали судьбу госпитализированных пациентов. Выяснилось, что среди больных коронавирусом с самым высоким уровнем омега-3 умер только один пациент. Остальные 13 смертей были зафиксированы у пациентов с более низким омега-3 индексом.

Те, у кого уровень жирных кислот был самый низкий, на 75% чаще были подвержены риску умереть от осложнений, вызванных COVID-19.

Полученные результаты ученые объяснили мощным противовоспалительным действием, которым обладает омега-3, и способностью ослаблять цитокиновый шторм.