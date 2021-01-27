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Российские археологи обнаружили руины древнеримского порта у берегов Сирии

Анна Касаткина
11:35 27.01.2021
В Севастопольском госуниверситете отметили, что это крупная находка, ранее неизвестная исторической науке.
Российские археологи обнаружили руины древнеримского порта у берегов Сирии
© Фото: sevsu.ru
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Неизвестный науке порт, предположительно относящийся к римскому периоду, обнаружили у побережья Сирии к северу от Тартуса. Об археологической находке сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета.

Объект обнаружили в ходе второго сезона российско-сирийской археологической миссии. По словам директора Института общественных наук и международных отношений Дмитрия Татаркова, сооружение может быть также морской крепостью I века нашей эры.

«Были найдены остатки гидротехнических сооружений, маяка, четыре мраморные колонны. Сопутствующий керамический материал позволит более детально датировать объект. Это крупная находка, ранее неизвестная исторической науке», - рассказал он.

Помимо порта ученые нашли три якорные стоянки античного периода, остатки античных молов и причальных стенок, а также фрагменты греческих амфор, финикийских сосудов, египетских ваз, римские каменные предметы обихода. Татарков отметил, что эти находки позволят реконструировать морские пути, связывающие этот район с Большим Средиземноморьем, и определить жизненных цикл портов в те времена.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили у берегов Израиля клад с древнеримскими сокровищами.

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