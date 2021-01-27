«Потусторонняя» синяя дымка вокруг Плутона оказалась смертоносным ядом
Карликовая планета Плутон окружена странной синей дымкой, или «фотохимическим смогом», согласно терминологии NASA. Ученые выяснили, что пары тумана могут быть ядовиты. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Astronomy.
По мнению исследователей, дымка состоит из кристаллов льда, внутри которых находится цианид. Солнечный свет запускает химические реакции в атмосфере Плутона, из-за чего в ее верхних слоях образуются ядовитый цианистый водород, ацетилен и этилен.
Как рассказал глава исследования планетолог Панайотис Лаввас в интервью Syfy, в дальнейшем молекулы веществ превращаются в крошечные ледяные частицы. При опускании частниц вниз под действием гравитации вокруг них конденсируются некоторые другие газы. В результате образуется дымка. «Потусторонний» синий оттенок ей придают рассеивающие солнечный свет ледяные частицы.
По словам ученых, цианистый водород конденсируется в атмосфере из-за холодных температур, которые свойственны карликовой планете. Средняя температура поверхности Плутона -223,15°C.