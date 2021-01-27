Понижение температуры и низкое давление: в Гидрометцентре рассказали о погоде в Европейской России

В четверг, 28 января, в центре Европейской России начнется медленное понижение температуры, а к выходным в регионе сильно упадет давление. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Во второй половине недели, с четверга, небольшое, медленное (трудно говорить, что похолодание, потому что выше нормы на 6-8 градусов) понижение температуры. В пятницу температура будет днем около нуля, ночью до -3...-5 градусов, в субботу температурный фон будет на 6-7 градусов выше нормы, в воскресенье температурный фон ожидается на 3-4 градуса выше нормы. Средняя температура днем будет -5...-7 градусов», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Метеоролог объяснил, что над европейской частью страны сейчас продолжается противодействие двух систем - антициклональной и циклонической.

«Понижение температуры не связано по прогнозам с антициклональной деятельностью, с повышением давления, а наоборот к концу недели давление будет понижаться», - добавил он.

При этом ученый подчеркнул, что хоть потоки и будут южными, они принесут с собой воздух с юга-востока.

«Постепенное понижение температуры до конца месяца», - отметил синоптик.

В заключение Вильфанд сообщил, что ждать солнца в эти дни жителям Европейской России не нужно.