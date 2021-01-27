Проект закона о продлении СНВ-3 одобрен Комитетом Госдумы по обороне

Комитет Государственной думы РФ по обороне одобрил проект закона о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ между РФ и США. Договор предлагается продлить до 5 февраля 2026 года.

Сегодня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия и США договорились о продлении ДСНВ-3 на условиях Москвы без предварительных условий.

Накануне состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Джозефа Байдена. Президенты России и США выразили удовлетворение в связи с обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ-3.