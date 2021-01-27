РФ и США обменялись нотами о продлении Договора СНВ-3

Переговоры с американской стороной о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) были проведены в последние дни. Россия обменялась нотами с послом США в Москве Джоном Салливаном. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Мы эти переговоры провел в последние дни. Вчера я с послом Салливаном в Москве обменялся нотами, которые фиксируют договоренности о пятилетнем продлении Договора», - сказал Рябков.

Замглавы МИД РФ добавил, что Москва приветствует решение администрации президента США Джозефа Байдена согласиться с предложением о пятилетнем продлении договора.

Накануне состоялся телефонный разговор президентов России и США. Владимир Путин и Джозеф Байден выразили удовлетворение в связи с обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Также российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ между РФ и США до 5 февраля 2026 года.

Напомним, что Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. На сегодняшний день – это единственное соглашение между странами, которое ограничивает ядерные арсеналы, срок которого истекает 5 февраля 2021 года.