ФСБ задержала пропагандистов «всемирного халифата» в Калужской области
Сотрудники ФСБ РФ пресекли деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб yт-Тахрир аль-Ислами»* в Калужской области. Члены ячейки распространяли среди жителей региона террористическую идеологию и осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман.
«Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что члены терструктуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого "всемирного халифата", разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти», - говорится в сообщении ФСБ.
В домах задержанных сотрудники службы безопасности обнаружили и изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации.
Операция прошла совместно с Росгвардией. По факту возбуждено уголовное дело.
* «Хизб yт-Тахрир аль-Ислами» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.