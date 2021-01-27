В стране и мире ФСБ задержала пропагандистов «всемирного халифата» в Калужской области Анна Касаткина Террористы распространяли в регионе свою идеологию и вербовали местных мусульман. © Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ Читайте нас на: Сотрудники ФСБ РФ пресекли деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб yт-Тахрир аль-Ислами»* в Калужской области. Члены ячейки распространяли среди жителей региона террористическую идеологию и осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман. «Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что члены терструктуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого "всемирного халифата", разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти», - говорится в сообщении ФСБ. В домах задержанных сотрудники службы безопасности обнаружили и изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации. Операция прошла совместно с Росгвардией. По факту возбуждено уголовное дело. * «Хизб yт-Тахрир аль-Ислами» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика