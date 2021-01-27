Сенат отложил рассмотрение дела об импичменте Трампа

Рассмотрение импичмента экс-президента США Дональда Трампа отложили до девятого февраля. Соответствующее решение принял сенат, члены которого проголосовали единогласно. Ранее республиканцы и демократы условились за это время подготовиться к процессу и изложить свои аргументы против или в пользу бывшего главы Белого дома.

Дональду Трампу инкриминируют подстрекательство к мятежу. Демократы считают, что именно он своими высказываниями спровоцировал сторонников на штурм Капитолия, который произошел шестого января. Демонстранты ворвались в здание и учинили внутри разгром. Были выбиты стекла и разрушена мебель.

Сенат рассматривает импичмент задним числом - уже после ухода Трампа с поста. В случае, если его политические противники доведут начатое до конца, то сенат сможет отдельно запретить Трампу занимать государственные посты в стране в будущем, что автоматически лишит его права на переизбрание.