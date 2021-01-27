Госдума рассмотрит законопроект о продлении ДСНВ 27 января

Российская Госдума рассмотрит законопроект о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на пленарном заседании в среду, 27 января. Такое заявление сделал глава комитета ГД РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Как следует из базы данных нижней палаты Парламента, президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о ратификации соглашения о продлении между РФ и США Договора, срок действия которого истекает 5 февраля текущего года. Согласно документу, ДСНВ предлагается продлить до 5 февраля 2026 года.

«Комитет по международным делам (Госдумы - прим. ред.) соберется уже завтра. С учетом того, что следующая неделя для депутатов будет региональной, будем предлагать нижней палате рассмотреть проект закона на пленарном заседании также завтра, 27 января», - приводит РИА Новости слова Слуцкого.

Во вторник, 26 января, Россия и США обменялись нотами о достижении договоренности по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. По итогам телефонных переговоров Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена было выражено удовлетворение в связи с этим событием. В ближайшее время стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование ДСНВ.