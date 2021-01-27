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Точки сближения: в Совфеде оценили итоги первых переговоров Путина и Байдена

Ян Брацкий
00:22 27.01.2021
По мнению Владимира Джабарова, никаких проблем с продлением ДСНВ-3 возникнуть не должно, а обстоятельный диалог послужит интересам двух стран.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена можно назвать добрым знаком. В этом уверен первый заместитель главы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре со «Звездой» он отметил, что диалог двух лидеров отвечает интересам Москвы и Вашингтона.

«Джо Байден, как сторонник старой школы понимает, что с Россией надо находить общий язык, особенно в сфере разоружения. ДСНВ-3 оставался последним инструментом контроля. Если до прихода в Белый дом Байден говорил о его продлении на один год, то в статусе президента заговорил о пяти годах», - напомнил Джабаров.

С его слов, Владимир Путин уже внес соответствующее решение в Государственную думу и никаких проблем с ратификацией по обеим сторонам океана возникнуть не должно. Сенатор также отметил разнообразие накопившихся тем и вопросов, которые обсудили президенты.

«Затрагивалась тема одностороннего выхода США из Договора по открытому небу, иранская ядерная сделка, вопросы налаживания торгово-экономического сотрудничества, чего не было очень давно. Если так пойдет и дальше, то будет хорошо. Лидеры начали разговаривать, искать точки сближения и пусть этот фон послужит хорошим примером для других сфер сотрудничества между нашими странами», - добавил первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам.

В ходе телефонного разговора, который состоялся сегодня, Владимир Путин также поздравил Байдена с началом работы на посту главы Соединенных Штатов Америки. В Кремле добавили, что беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Президенты условились поддерживать контакты. 

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