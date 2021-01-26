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Стала известна причина смерти звезды «Джентльмен-шоу» Ирины Токарчук

Тамара Астапенкова
09:54 26.01.2021
По словам родственников актрисы, она скончалась еще до приезда скорой.
Стала известна причина смерти звезды «Джентльмен-шоу» Ирины Токарчук
© Фото: kino-teatr.ru
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Причиной смерти 61-летней актрисы Ирины Токарчук, сыгравшей тетю Симу в «Джентльмен-шоу», стал сердечный приступ. Об этом сообщило одесское издание «Таймер» со ссылкой на близких артистки.

По словам родственников, Ирина Токарчук скончалась еще до приезда скорой. Врачи пытались реанимировать актрису, однако было уже поздно.

Ранее стало известно, что в понедельник в Одессе умерла актриса Ирина Токарчук. Она снималась в «Джентльмен-шоу», «Маски-шоу», в фильмах «Зеленый фургон», «Одиноким предоставляется общежитие», «Сонька Золотая Ручка» и многих других.

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