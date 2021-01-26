Метеоролог обозначил сроки прекращения гололедицы в Москве

С пятницы, 29 января, в Москве начнется похолодание, следовательно, не будет колебания температур, из-за которого на дорогах образуется гололедица. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«С пятницы погода будет постепенно возвращаться к более низким характеристикам. В пятницу днем будет от 0 до минус 2 градусов, во второй половине дня пройдет заметный снег. Дальше с каждым днем будет прохладнее», - уточнил он.

В ближайшие же дни переменчивая погода сохранится.

«Ближайшие пара дней будут с такими же температурами: по ночам - с небольшими морозами, днем - с околонулевыми температурами», - сказал Леус.

В настоящее время погодные условия в Москве превышают климатическую норму на 8-9 градусов. Из-за небольшого мороза ночью по утрам в столице на дорогах образуется гололедица. В связи с этим в столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Пешеходов и водителей просят быть внимательными на дорогах.