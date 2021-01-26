Эксперт рассказал, как найти смартфон с выключенной геолокацией

Найти смартфон можно даже при выключенной геолокации. Об этом сообщил доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.

По словам специалиста, есть несколько способов поиска. Например, на гаджетах на базе IOS и Android есть функция «Найти телефон». С ее помощью можно установить геолокацию утерянного аппарата.

Но если же определение реального географического местоположения электронного устройства отключено, то смартфон можно найти с помощью сим-карты. Дело в том, что она автоматически подключается к близлежащей вышке.

«Таким образом, используя данные об уровне сотового сигнала между смартфоном и вышкой сотового оператора, определение ориентировочного местоположения абонента не составит труда», - сказал Кашкин агентству «Прайм».

При этом, добавил эксперт, точность такого определения невысока. Кроме того, данными о подключении к вышке обладает только провайдер, и предоставить эту информацию он может лишь по запросу полиции. Кашкин посоветовал при потере смартфона обратиться в правоохранительные органы с заявлением, в котором следует указать IMEI-код аппарата.

«В случае кражи, даже если будет произведена замена сим-карты, телефон смогут найти и при выключенной геолокации», - уточнил специалист.

Еще один способ найти смартфон - проследить по геотегам, которые люди используют в социальных сетях.