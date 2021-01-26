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На Украине умерла звезда «Джентльмен-шоу» Ирина Токарчук

Тамара Астапенкова
09:12 26.01.2021
Актрису знают по ролям в фильмах «Зеленый фургон», «Одиноким предоставляется общежитие», «Астенический синдром» и многих других.
На Украине умерла звезда «Джентльмен-шоу» Ирина Токарчук
© Фото: kino-teatr
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Знаменитая тетя Сима из Одессы, звезда «Джентльмен-шоу» актриса Ирина Токарчук умерла на 62 году жизни. Трагическую новость сообщил ее друг, кинокритик Евгений Женин.

«Горькая новость: не стало Иры Токарчук, хорошей актрисы и многолетнего доброго друга», – написал киновед на своей странице в Facebok.

Актриса жила работала в Одесском русском драматическом театре. Она скончалась в понедельник, 25 января.

Кроме съемок в «Джентльмен-шоу» и «Маски-шоу», Токарчук работала и в кино. Зрители ее знают по ролям в фильмах «Зеленый фургон», «Одиноким предоставляется общежитие», «Астенический синдром», «Сонька Золотая Ручка», «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и многих других.

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