В стране и мире На Украине умерла звезда «Джентльмен-шоу» Ирина Токарчук Тамара Астапенкова Актрису знают по ролям в фильмах «Зеленый фургон», «Одиноким предоставляется общежитие», «Астенический синдром» и многих других. © Фото: kino-teatr Читайте нас на: Знаменитая тетя Сима из Одессы, звезда «Джентльмен-шоу» актриса Ирина Токарчук умерла на 62 году жизни. Трагическую новость сообщил ее друг, кинокритик Евгений Женин. «Горькая новость: не стало Иры Токарчук, хорошей актрисы и многолетнего доброго друга», – написал киновед на своей странице в Facebok. Актриса жила работала в Одесском русском драматическом театре. Она скончалась в понедельник, 25 января. Кроме съемок в «Джентльмен-шоу» и «Маски-шоу», Токарчук работала и в кино. Зрители ее знают по ролям в фильмах «Зеленый фургон», «Одиноким предоставляется общежитие», «Астенический синдром», «Сонька Золотая Ручка», «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и многих других. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика