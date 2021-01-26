Роскачество обнаружило в пряностях плесень и бактерии

Специалисты Роскачества провели исследования девяти видов пряностей 15 торговых марок. В общей сложности проверка коснулась 38 видов специй, изготовленных по собственным нормативным документам либо без указания документов, в России, Польше, Австрии и Хорватии. О результатах исследования сообщила пресс-служба ведомства.

Эксперты проверили лавровый лист, острый красный молотый перец, куркуму молотую, семена тмина, семена кунжута, корицу молотую, чеснок сушеный, гвоздику целую и паприку молотую.

«В пряностях не обнаружено превышений по содержанию радионуклидов, а также тяжелых металлов: кадмия, свинца, мышьяка, ртути», - говорится в сообщении.

Однако в ходе проверки пряностей специалисты выявили нарушения по микробиологическим показателям. Бактерии группы кишечной палочки были обнаружены в продукции одной торговой марки.

«В пряностях трех торговых марок выявлены превышения установленных законодательством норм по количеству бактерий, у пяти торговых марок превышения по количеству плесени», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в продукции одной и той же марки были выявлены сразу несколько нарушений. Антирейтинг возглавили торговые марки «Индана» и Cykoria S.A.

Также эксперты проверили пряности на наличие не только запрещенных в России пестицидов, но и на наличие 398 пестицидов, которые не регламентированы российским законодательством . Уточняется, что в исследованной продукции не было обнаружено запрещенных в РФ пестицидов.

«В результате исследования в 18 товарах из 38 выявлены следовые количества пестицидов таких групп, как гербициды, фунгициды, инсектициды/акарициды и регулятор роста», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в этом исследовании антирейтинг возглавил острый красный молотый перец торговых марок «Галео», «Просто!», Cykoria S.A. и Kamis.