Ученые выдвинули неожиданную теорию о дальнейшей эволюции человека
По мнению специалистов, большинство живых существ на планете превратится в крабов.
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Британские ученые выдвинули теорию, согласно которой большинство живых существ на Земле эволюционируют в крабов. По мнению специалистов, форма тела ракообразных является очень удобной.
Как пишет Daily Star, эволюция приводила именно к такому строению тела минимум пять раз, но только два вида существ биологически являются крабами.
«У этой крабоподобной формы должно быть какое-то эволюционное преимущество», - объяснил эксперт по морским беспозвоночным Хизер Брэкен-Гриссом.
Данная теория стала популярной в социальных сетях. Теперь пользователи обсуждают, когда же человек проснется утром с панцирем и начнет ходить боком.