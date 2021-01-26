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Резолюцию об импичменте Трампу внесли в Сенат США

Иван Линдеманн
07:29 26.01.2021
Слушания по этому делу, как следует из договоренности между демократами и республиканцами, начнутся 8 февраля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: DonaldTrump, Facebook
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В Сенат США внесли резолюцию об импичменте Дональду Трампу. Американские телеканалы освещали, как менеджеры проследовали из помещений Палаты представителей в другое крыло Капитолия, где заседает Верхняя палата.

Таким образом, процесс импичмента формально считается запущенным. Слушания по этому делу, как следует из договоренности между демократами и республиканцами, начнутся 8 февраля.

За импичмент бывшему президенту США Палата представителей проголосовала, когда еще Трамп был у власти, 13 января. Экс-главу Белого дома считают причастным к штурму Капитолия 6 января. По мнению демократов, он виновен в подстрекательстве к мятежу.

В случае импичмента Трамп лишится возможности баллотироваться в президенты на новый срок и занимать иные государственные должности.

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