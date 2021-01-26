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Ученые смогли разгадать загадку раковых опухолей

Тамара Астапенкова
07:22 26.01.2021
Исследователи из онкологического центра Слоуна-Кеттеринга смогли выявить связь между эффектом Варбурга и ферментом киназой PI3.
Ученые смогли разгадать загадку раковых опухолей
© Фото: Rolf Vennenbernd, dpa, Globallookpress
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Американские ученые смогли объяснить эффект Варбурга, которым отличается большинство раковых клеток. Он заключается в том, что они производят энергию не так, как обычные здоровые клетки. Почти сто лет человечество пыталось раскрыть этот таинственный эффект, но все гипотезы были не состоятельными. Об этом пишет журнал Science.

Как поясняет издания, обычные клетки для вырабатывания энергии потребляют глюкозу. В ходе гликолиза она перерабатывается в пируват и после окисляется в митохондриях. В свою очередь раковые клети необъяснимым образом меняют глюкозу на молочную кислоту.

Ранее выдвигались гипотезы, что ферментация глюкозы в молочную кислоту происходит из-за дефектных митоходрий. Но в ходе исследований выяснилось, что с ними в раковых клетках все в порядке.

Ученые из онкологического центра Слоуна-Кеттеринга смогли выявить связь между эффектом Варбурга и ферментом киназой PI3. Эта молекула играет ключевую роль в регуляции роста и деления клеток. Когда клетки переходят на метаболизм Варубрга, то активность киназы увеличивается, в результате процесс деления клеток ускоряется в разы.

Исследователи предполагают, что похожий механизм действует и в раковых клетках, которые обеспечивают себе непрерывный процесс роста и деления. По мнению ученых, полученные результаты дают шанс найти возможности для борьбы с раковыми опухолями.

Ранее российский врач сообщил, что курение кальяна может спровоцировать злокачественные новообразования. Считается, что безопасных форм курения табака не существует. А по объему вдыхаемого пара за один сеанс, кальян равен пачке обычных сигарет.

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