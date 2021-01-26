Ученые опубликовали фото уникальной планетарной туманности в созвездии Скорпиона

Ученые сумели получить снимок уникальной планетарной туманности ESO 455-10, расположенной в созвездии Скорпиона. Фотография была сделана с помощью космического телескопа Hubble и опубликована на сайте обсерватории.

Планетарные туманности не имеют отношения к планетам и представляют собой оболочку ионизированного газа вокруг центральной звезды. Они образуются, когда звезда вырабатывает все «топливо» и сбрасывает внешние слои в пространство.

© ESA/Hubble & NASA, L. Stanghellini, esahubble.org

По словам ученых, ESO 455-10 уникален тем, что имеет признаки взаимодействия с межзвездной средой. Под межзвездной средой понимается поля и вещество, заполняющие пространства внутри галактик - в их числе электромагнитные возмущения, космические лучи, пыль, газ и потенциально существующая темная материя.