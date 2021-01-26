Эксперт спрогнозировал двукратное падение заболеваемости COVID-19 в апреле

Показатели смертности и заболеваемости от коронавируса могут снизиться вдвое уже в апреле. Такой прогноз сделал эксперт центра по статистике Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Тем не менее, после предполагаемого падения показатели вновь могут вырасти в течение весны, отметил Тавадян.

«Ожидается, что до середины весны показатель заболеваемости COVID-19, а также число летальных исходов снизится, показатели могут сократиться вдвое. Однако далее возможен снова всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком», - цитирует РИА Новости эксперта.

Ситуация с COVID-19 может резко улучшиться, добавил Тавадян, однако для предотвращения новой волны массовая вакцинация обязательна. Сейчас она идет медленнее, чем распространяется вирус, уверен эксперт.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что появление новых штаммов коронавируса не поставит под угрозу проведение масштабной вакцинации от COVID-19 в РФ. Член правительства РФ сообщила, что в целом «в коллекцию» российских ученых занесено уже 1424 разновидности коронавируса.