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Эксперт спрогнозировал двукратное падение заболеваемости COVID-19 в апреле

Иван Линдеманн
06:20 26.01.2021
Тем не менее, после предполагаемого падения показатели вновь могут вырасти в течение весны.
Эксперт спрогнозировал двукратное падение заболеваемости COVID-19 в апреле
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
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Показатели смертности и заболеваемости от коронавируса могут снизиться вдвое уже в апреле. Такой прогноз сделал эксперт центра по статистике Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Тем не менее, после предполагаемого падения показатели вновь могут вырасти в течение весны, отметил Тавадян.

«Ожидается, что до середины весны показатель заболеваемости COVID-19, а также число летальных исходов снизится, показатели могут сократиться вдвое. Однако далее возможен снова всплеск заболеваемости в связи с естественным весенним пиком», - цитирует РИА Новости эксперта.

Ситуация с COVID-19 может резко улучшиться, добавил Тавадян, однако для предотвращения новой волны массовая вакцинация обязательна. Сейчас она идет медленнее, чем распространяется вирус, уверен эксперт.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что появление новых штаммов коронавируса не поставит под угрозу проведение масштабной вакцинации от COVID-19 в РФ. Член правительства РФ сообщила, что в целом «в коллекцию» российских ученых занесено уже 1424 разновидности коронавируса.

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