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Тимошенко предстала перед публикой в новом имидже

Роман Захаров
06:02 26.01.2021
Стилисты считают, что таким образом бывшая руководительница украинского кабмина подчеркивает, что она молода и готова бросить все силы на борьбу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко резко изменила имидж. Она избавилась от очков, которые носила девять лет, и завила волосы.

В новом образе Тимошенко предстала на трибуне Верховной Рады. Видео выступления было опубликовано на ее странице в Facebook.

Стилисты, комментируя это, отмечают, что таким образом бывшая руководительница украинского кабмина подчеркивает, что она молода и готова бросить все силы на борьбу. А политики и журналисты напоминают, что обычно перемены во внешности Тимошенко свидетельствуют о том, что она что-то задумала.

Когда перекрасилась в блондинку и заплела знаменитую косу - ушла в оппозицию, стала одним из лидеров «оранжевой революции», а после возглавила правительство. Коса превратилась в национальный бренд. Расплеталась только в поворотные моменты. Например,  когда Тимошенко, уже став депутатом Верховной Рады, требовала отставки кабинета министров.

Пять лет назад было решено, что коса свое «отработала». Ее сменила гладкая прическа и очки. Сама Тимошенко в тот момент стала чуть менее радикальной. И вот, она опять меняет свой имидж.

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