Пожарные ликвидировали возгорание на нефтехимическом предприятии в Уфе

Крупный пожар на заводе «Уфаоргсинтез» ликвидирован. Пожарные окончательно справились с огнем в 04:33 по московскому времени, пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Ранее сообщалось, что в цехе газоразделения вспыхнули две емкости 20 и 25 кубометров. Внутри находилась метано-водородная фракция. В результате ЧП один рабочий погиб на месте, еще одного госпитализировали с ожогами. По факту случившегося следственные органы начали проверку и возбудили уголовное дело, пишет РИА Новости.

В тушении пожара были задействованы 127 человек личного состава МЧС России и 44 единицы специальной техники. Все это время эксперты Роспотребнадзора замеряли содержание в воздухе предельно-допустимых концентраций вредных веществ. Передвижная лаборатория работала в районе жилых кварталов. Специалисты не выявили превышения ПДК вредных веществ.