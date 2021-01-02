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Старейшему человеку на Земле исполнилось 118 лет

Ян Брацкий
06:55 02.01.2021
Секрет долголетия, по мнению женщины, в ранних подъемах и регулярных занятиях математикой.
Старейшему человеку на Земле исполнилось 118 лет
© Фото: freepik

Жительница Японии Канэ Танака, которая официально считается старейшим человеком на Земле, отметила свой 118-й день рождения. Женщина занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

Канэ Тонака родилась недоношенной 2 января 1903 года, став седьмым ребенком в семье. Замуж она вышла в 19 лет и родила четверых детей. Сейчас она живет в доме престарелых в городке Фукуока. Женщина любит рано вставать, заниматься математикой и играть в настольные игры.

В 103 года у Танаки был диагностирован рак, но ей удалось вылечиться. Статус главного долгожителя в мире она получила после смерти японки Тие Мияко, которая умерла в 2018 году в возрасте 117 лет.

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