Испытание погодой: как российские регионы пережили климатические «качели»

Сразу в нескольких российских регионах обычная зимняя погода стала причиной серьезных ЧП. В Тверской области на восьмилетнюю девочку с крыши дома упала ледяная глыба. Ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами. Возбуждено уголовное дело.

Похожая история произошла в Пензе, где наледь с крыши едва не убила девушку. Ее спасло то, что она остановилась на несколько секунд, чтобы надеть маску. В Перми - на одном из домов образовалась огромная сосулька - высотой в четыре этажа. В пятиэтажке, несмотря на холода, две недели не давали отопление. Это привело к прорыву батареи в одной из квартир. Коммунальщики, приехавшие устранять последствия аварии, сливали воду из системы - прямо через окно. Теперь жители дома добиваются, чтобы его признали аварийным и расселили.

В Омске, где стоят сорокаградусные морозы, чуть не погибла семья с маленьким ребенком. У их машины, прямо на трассе, сломалась топливная система, и как назло, у телефонов закончилась зарядка. Находившихся в салоне людей спасли проезжавшие мимо сотрудники ГИБДД.

В Якутии, где сейчас минус 53 градуса, замерзают даже бензовозы. Отогревают их с риском для жизни - открытым огнем.