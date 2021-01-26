Удар по глазам: врач рассказала о возможных последствиях коронавируса

COVID-19 может вызвать обострение глазных заболеваний. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала врач-офтальмолог, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра имени Пирогова Ирина Лещенко.

По словам специалиста, инфекция провоцирует обострение хронических недугов, в том числе и в области офтальмологии.

«Есть заболевание аллергический конъюнктивит. У него может быть обострение и ремиссии, когда никаких симптомов нет», - объяснила врач.

Лещенко добавила, что медики во время пандемии отмечали, что люди с аллергическими заболеваниями глаз в анамнезе страдают от обострения болезни спустя несколько недель после того, как они перенесли коронавирус.

Кроме того, она предупредила, что COVID-19 способен «разбудить» другие хронические заболевания, например, глаукому. Для того, чтобы избежать неприятных последствий инфекции, Ирина Лещенко рекомендовала сходить на прием к специалисту.

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