Врач рассказала о простом способе победить похмелье

Специалист напомнила, что алкоголь обладает мочегонным эффектом и избавляет тело человека от жидкости. Следовательно, именно из-за сильного обезвоживания организм не может расщепить поступившие с алкоголем токсины. Калленберг посоветовала пить много воды на следующий день после употребление алкогольных напитков.

«Чтобы предотвратить похмелье утром, пейте много воды, до, во время и на следующий день после питья», - подчеркнула диетолог, передает Mirror.

Калленберг добавила, что нужно стараться выпивать стакан воды между напитками и выпивать хотя бы один большой стакан воды перед сном.

Также медик отметила важную роль правильного питания до и после застолья. Перед употреблением спиртного оно позволит значительно замедлить всасывание алкоголя. В данном случае можно приготовить смузи, насыщенный витаминами, с добавлением бананов, шпината. Это, как подчеркнула Калленберг, поможет вывести токсины из организма.

Ранее врач рассказал об опасном способе победить похмелье.После обильных возлияний человеческий организм обезвожен, поэтому визит в баню или сауну может закончиться плохо.