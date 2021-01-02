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Врач рассказала о простом способе победить похмелье

Виктория Ивашечкина
06:40 02.01.2021
Диетолог также напомнила о важности правильного питания до и после застолья.
Врач рассказала о простом способе победить похмелье
© Фото: Pixabay

Специалист напомнила, что алкоголь обладает мочегонным эффектом и избавляет тело человека от жидкости. Следовательно, именно из-за сильного обезвоживания организм не может расщепить поступившие с алкоголем токсины. Калленберг посоветовала пить много воды на следующий день после употребление алкогольных напитков.

«Чтобы предотвратить похмелье утром, пейте много воды, до, во время и на следующий день после питья», - подчеркнула диетолог, передает Mirror.

Калленберг добавила, что нужно стараться выпивать стакан воды между напитками и выпивать хотя бы один большой стакан воды перед сном.

Также медик отметила важную роль правильного питания до и после застолья. Перед употреблением спиртного оно позволит значительно замедлить всасывание алкоголя. В данном случае можно приготовить смузи, насыщенный витаминами, с добавлением бананов, шпината. Это, как подчеркнула Калленберг, поможет вывести токсины из организма.

Ранее врач рассказал об опасном способе победить похмелье.После обильных возлияний человеческий организм обезвожен, поэтому визит в баню или сауну может закончиться плохо.

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