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Байден оценил вероятность доведения процедуры импичмента Трампа до конца

Ян Брацкий
04:46 26.01.2021
Политические противники экс-президента США Дональда Трампа планируют осудить его за подстрекательство к мятежу.
Байден оценил вероятность доведения процедуры импичмента Трампа до конца
© Фото: Kevin Dietsch, globallookpress
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Президент США Джозеф Байден усомнился в успехе своих однопартийцев из Демократической партии в доведении процедуры импичмента Дональда Трампа до конца. С таким заявлением глава Белого дома выступил в беседе с журналистом телекомпании CNN.

«Я считаю, что это должно произойти», - сказал Байден в ответ на вопрос, касавшийся процедуры импичмента Трампа.

По мнению Байдена, резолюция об импичменту наберет необходимое количество голосов, однако признать бывшего президента виновным можно будет лишь по статье - подстрекательство к мятежу. Но и для этого необходимо, чтобы 17 сенаторов-республиканцев перешли на сторону демократов в вопросе импичмента, добавил он.

«Сенат поменялся с тех пор, когда я работал там, но он поменялся не настолько», - пошутил президент США.

Уникальность политической ситуации в США в том, что Дональд Трамп - первый президент в истории страны, которому дважды объявляли импичмент. Кроме того, Трамп первый обвиняемый президент, которого сенаторы планируют «судить» уже после сложения им полномочий главы государства.

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