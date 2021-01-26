Байден оценил вероятность доведения процедуры импичмента Трампа до конца

Президент США Джозеф Байден усомнился в успехе своих однопартийцев из Демократической партии в доведении процедуры импичмента Дональда Трампа до конца. С таким заявлением глава Белого дома выступил в беседе с журналистом телекомпании CNN.

«Я считаю, что это должно произойти», - сказал Байден в ответ на вопрос, касавшийся процедуры импичмента Трампа.

По мнению Байдена, резолюция об импичменту наберет необходимое количество голосов, однако признать бывшего президента виновным можно будет лишь по статье - подстрекательство к мятежу. Но и для этого необходимо, чтобы 17 сенаторов-республиканцев перешли на сторону демократов в вопросе импичмента, добавил он.

«Сенат поменялся с тех пор, когда я работал там, но он поменялся не настолько», - пошутил президент США.

Уникальность политической ситуации в США в том, что Дональд Трамп - первый президент в истории страны, которому дважды объявляли импичмент. Кроме того, Трамп первый обвиняемый президент, которого сенаторы планируют «судить» уже после сложения им полномочий главы государства.