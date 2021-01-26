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Полиция Нидерландов задержала 150 человек во время беспорядков

Роман Захаров
04:45 26.01.2021
В Нидерландах в субботу начались массовые протестные акции из-за введения в стране комендантского часа.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Ddp Images, globallookpress
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Число задержанных во время массовых беспорядков, вспыхнувших в разных городах Нидерландов в связи с введенным в стране комендантским часом, превысило 150. Об этом сообщил глава нидерландской полиции Виллем Вулдерс.

«Число задержанных составило уже 151. Мы отмечаем, что на большей части Нидерландов снова воцарилось спокойствие. Исключение составляют Хертогенбос и Роттердам», - приводит вещательная организация NOS слова Вулдерса.

Массовые акции протеста в связи с введением комендантского часа начались в Нидерландах еще в субботу. Число задержанных во время воскресной демонстрации составило от 250 до 300 человек.

Напомним, в Нидерландах с 22 января с 21.00 до 04.30 действует комендантский час. На улицах нельзя находиться без веских причин. Нарушителям грозит штраф в размере 95 евро.

В стране до 9 февраля также действует полный локдаун: закрыты все магазины, за исключением тех, где продают продукты и товары первой необходимости, не работают рестораны и кафе, музеи и театры, парки аттракционов и зоопарки, казино и сауны, бассейны, спортивные залы, парикмахерские и салоны красоты. Все учебные заведения переведены на дистанционный режим работы.

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