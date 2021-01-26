Врач оценил вероятность развития онкологии из-за курения кальяна

Курение кальяна может спровоцировать злокачественные новообразования. В этом уверен глава противоракового общества России, завотделом эпидемиологии и профилактики опухолей НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе.

Ранее известный доктор Александр Мясников заявил, что безопасных форм курения табака не существует в принципе. По оценке многих экспертов, по объему вдыхаемого пара за один сеанс, кальян равен пачке обычных сигарет.

«Кальян, скорее всего, вреден и, скорее всего, приводит к развитию рака. Но я ученый, я должен быть конкретен. Мы не знаем даже, чем эти кальяны заправляют. <…> В этом значительная опасность этого типа курения. Его нужно контролировать так же, как мы контролируем сигареты», - заявил Заридзе в беседе с НСН.

Он предположил, что в кальянах могут использовать не только различного сорта табаки, но и наркотические вещества. Эксперт призвал ввести дополнительные меры контроля в отношении курения кальянов.