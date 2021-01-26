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В Роспотребнадзоре исключили вероятность заражения COVID-19 от российских вакцин

Ян Брацкий
03:05 26.01.2021
В процессе вакцинации эпидемиолог РПН посоветовал продолжать носить медицинские маски и перчатки, так как в процессе выработки антител иммунитет остается ослабленным.
В Роспотребнадзоре исключили вероятность заражения COVID-19 от российских вакцин
© Фото: Patricio Murphy, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Заболеть новой коронавирусной инфекцией после введения российских вакцин невозможно. С таким заявлением выступил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Вакцины не содержат в себе живого вируса, пояснил он. Однако, вакцина «КовиВак» центра имени Чумакова моделирует процесс заболевания из-за наличия ослабленного коронавируса, поэтому после ее введения возможно кратковременное повышение температуры тела, объяснил эксперт.

«Если вы перенесли коронавирус и иммунитет снизился, то, считаю, что наиболее адекватно прививаться будет живой ослабленной вакциной центра имени Чумакова - она дает полный набор всех антигенов этого вируса, что приводит к выработке всех антител», - приводит слова Горелова «Российская газета».

Всем, кто перенес коронавирусную инфекцию в любой форме Горелов рекомендовал прививаться не раньше осени. Кроме того, он напомнил, что между приемом первой и второй дозы вакцины «Спутник V» необходимо продолжать носить защитные медицинские маски, перчатки и соблюдать дистанцию. Меры предосторожности необходимы, так как иммунитет в процессе выработки антител остается ослабленным и в этот момент пациент может заболеть иной вирусной инфекцией.

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