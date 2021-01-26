Эксперт рассказал об угасании скорости распространения COVID-19 в России

Россия уже преодолела плато по зараженности COVID-19, а эпидемиологическую ситуацию в стране можно оценить как позитивно-стабильную. Об этом сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Он отметил, что в 68 регионах отмечается угасание скорости распространения COVID-19. Карта распространения коронавируса условно поделена на «зеленые», «светло-желтые», «оранжевые» и «красные» зоны в зависимости от динамики прироста новых заболевших.

«В основном ситуация уже стабильно-позитивная в России. Плато по зарегистрированным случаям по всей стране достигнуто, этот показатель продолжает снижаться с начала года... На сегодняшний день самый позитивный показатель по угасанию пандемии в России - Москва. К остальным "зеленым" регионам относятся Псковская область, Хакасия, Республика Алтай, Коми, Московская область, Крым, Тыва, Ямало-Ненецкий АО и Адыгея», - цитирует Тавадяна РИА Новости.

Согласно его расчетам, к числу стабильных относятся уже 58 российских регионов. Ситуация, по мнению Тавадяна, урегулировалась, а количество ежедневных выявленных случаев и смертельных исходов ощутимо снижается.

По словам эксперта, самая неблагополучная ситуация с распространением коронавируса зафиксирована в Костромской области, в Еврейской АО и на Чукотке, хотя регионов с откровенно тяжелым трендом уже нет. Агаси Тавадян уверен, что массовая вакцинация позволит искоренить COVID-19 и предотвратить возможную новую волну заболеваемости в стране.