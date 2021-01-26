В РАН оценили опасность вакцинации для бессимптомных носителей COVID-19

Вакцинация от коронавируса не представляет опасности для бессимптомных носителей инфекции. Об этом рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.

В интервью «Известиям» специалист все же уточнил, что при наличии клинических проявлений болезни, таких как субфебрильная температура, потеря обоняния, признаки ОРЗ, необходимо перенести вакцинацию на более поздний срок. Он также напомнил, что разрешение на прививку нужно получать у врача.

При этом академик высказал мнение, что людям старше 90 лет стоит дождаться формирования коллективного иммунитета. Кроме того, он особо отметил, что пациентам, страдающим первичными иммунодефицитами, противопоказана вакцинация от COVID-19.

Ранее сообщалось, что группа ученых из ведущих университетов Ирландии предложила включить витамин D в список эффективных средств для профилактики коронавируса. Специалисты уже направили соответствующее письмо правительству страны, сославшись на ряд исследований и опыт других государств.