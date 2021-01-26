«Символичный шаг»: Косачев оценил достижение договоренности между РФ и США о продлении СНВ-3

Достижение договоренности между Россией и США о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) является событием огромного значения, учитывая не очень дружественную атмосферу, которая все еще царит в российско-американских отношениях. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Наконец-то достигнутая договоренность о продлении СНВ-3 - это, пожалуй, единственная хорошая новость последнего времени в российско-американских отношениях. Но от того, что она единственная, она не становится меньше. Это событие огромного значения. И у этого события есть несколько измерений. Если отталкиваться от сегодняшней ситуации, понятно, что выработать эту договоренность было предельно сложно, исходя из соображений сжатого времени, исходя из атмосферы, которая царит в российско-американских отношениях и которая пока не изменилась в связи со сменой американской администрации», - сказал сенатор.

Косачев при этом подчеркнул, что начало работы Кремля с новой американской администрацией с такого шага является хорошим знаком. Политик не исключил, что это событие даст дополнительные возможности для развития отношений между сторонами и по другим вопросам.

«Очень хорошо, что мы начинаем работу с новой администрацией, с администрацией президента Байдена, с такого хорошего, символичного шага, который, возможно, раскроет дополнительные двери и даст дополнительные возможности для того, чтобы продвигаться вперед в наших сложных отношениях и по другим вопросам. Но главное измерение этого события, конечно же, в том, что сохраняется Договор», - подчеркнул он.

Во вторник, 26 января, Россия и США обменялись нотами о достижении договоренности по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. По итогам телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена было выражено удовлетворение в связи с этим событием. В ближайшее время стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование ДСНВ. Действие договора заканчивается 5 февраля 2021 года.