Байден отшутился в ответ на вопросы журналистов о переговорах с Путиным

Президент США Джо Байден отшутился от журналистов, которые забросали его вопросами о темах телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал C-SPAN.

«О вас. Он шлет наилучшие пожелания», - посмеялся Байден, в ответ на вопрос журналистов, о чем он говорил с Путиным.

Разговор глав двух государств состоялся сегодня. Путин и Байден выразили удовлетворение в связи с обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях

Российский лидер также поздравил главу Белого дома с началом работы на посту президента Соединенных Штатов и отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран, а также всего международного сообщества. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки, рассмотрели возможности сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и других сферах.