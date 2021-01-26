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Число зараженных COVID-19 в мире превысило 100 миллионов человек

Ян Брацкий
23:22 26.01.2021
Зафиксировано 2 149 385 летальных случаев, победили болезнь свыше 55 миллионов зараженных.
Число зараженных COVID-19 в мире превысило 100 миллионов человек
© Фото: www.imago-images.de, Globallookpress
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Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в мире превысило отметку в 100 миллионов человек. Такие данные на своем официальном сайте приводит Университет Джонса Хопкинса. Его аналитики суммируют данные статистики из всех открытых источников, включая СМИ, а также федеральные и местные власти.

По последним данным, COVID-19 подтвержден у 100 032 461 человека. Зафиксировано 2 149 385 летальных случаев, победили болезнь свыше 55 миллионов зараженных.

В России проходит массовая вакцинация населения от инфекции. Врачи используют первый в мире лечебный препарат от коронавируса «Спутник V», разработанный учеными Центра имени Гамалеи при содействии экспертов Минобороны РФ. Лекарство уже зарегистрировано в Белоруссии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, в ближайшие несколько недель вакцина «Спутник V» будет зарегистрирована уже более чем в 25 странах.

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