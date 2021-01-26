Байден назвал «Северный поток-2» «плохой сделкой» для Европы

Американский президент Джо Байден считает проект «Северный поток - 2» «плохой сделкой» для Европы. Также он заявил, что планирует рассмотреть ограничительные меры, которые были введены предыдущей администрацией в отношении этого проекта.

Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки во время пресс-конференции также попросили уточнить, какова позиция президента относительно газопровода. Ее спросили, намерен ли Байден использовать все имеющиеся у него инструменты, такие как санкции, чтобы помешать реализации проекта.

«Нам известно, что предыдущая администрация ввела ограничения в отношении деятельности, связанной с газопроводом, и мы будем проводить обзор этих мер», - уточнила Псаки, передает ТАСС.

По ее словам, власти также намерены продолжать обсуждать этот проект с европейскими партнерами.