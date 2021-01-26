В оборонном комитете Совфеда оценили договоренность России и США о продлении ДСНВ

Договоренность официальных Москвы и Вашингтона о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) подтверждает хорошие намерения политиков и военных. Таким мнением с журналистами поделился председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Благодаря работе нашего президента, нашего правительства степень доверия РФ и США повышается. Сейчас необходимо прекратить ругаться, нам надо найти общие точки, которые способствовали бы дальнейшему укреплению мира и стабильности во всем мире», - заявил он.

Ранее стало известно, что Россия и США обменялись нотами о достижении договоренности по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3)

Уточняется, что по итогам телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, было выражено удовлетворение в связи с обменом нотами о продлении договора. Все необходимые процедуры будут завершены в ближайшее время.