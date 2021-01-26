Российский лидер Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договор о продлении СНВ-3. Договор предлагается продлить на пять лет, до 5 февраля 2026 года.

«Ратифицировать Соглашение о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года», - сказано в проекте закона.

Отмечается, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Ранее в Кремле сообщили, что по итогам первых телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, было выражено удовлетворение в связи с обменом нотами о продлении договора. Действие ДСНВ официально заканчивается 5 февраля текущего года.